الأردن: تظاهرات تدعم المقاومة وتطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

نظم عشرات الأردنيين وقفة حاشدة بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة في ساحة المسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة عمّان، تحت عنوان: "ندعم المقاومة لوقف الإبادة والتهجير"، وذلك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 196 يوماً.

هذه الفعالية جاءت بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وبمشاركة الحركة الإسلامية وفعاليات شعبية ووطنية، وشهدت تأكيداً على استمرار الشعب الأردني في دعم ونصرة غزة، والوقوف إلى جانبها في مواجهة العدوان المتواصل.

ودعا المشاركون في الوقفة الحكومة الأردنية إلى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، ومنع تصدير الخضروات الأردنية إلى إسرائيل. كما طالبوا الدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لوقف حرب التجويع وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني المحاصر، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف عربي رسمي أكثر فاعلية لوقف العدوان وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون دعمهم للمقاومة كوسيلة لصد العدوان وإنهاء الاحتلال، مُشيدين بصمود أهل قطاع غزة رغم التعرض للقصف والإبادة وحروب التجويع. وطالبوا الحكومة الأردنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين اعتُقلوا بسبب نشاطهم المؤيد للمقاومة الفلسطينية ودعمهم لأهل غزة، دون استثناء.