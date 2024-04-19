حماس رداً على بلينكن: ادعاء أنّنا نعرقل وقف إطلاق النار في غزة هو تزييف للواقع

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أنّ التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والتي زعم فيها أنّ الحركة "هي من يعوّق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، هي "تأكيد لانحياز الإدارة الأميركية السافر للفاشية الصهيونية".

وفي بيان أصدرته رداً على بلينكن، شدّدت حماس على أنّ تصريحاته تمثّل "تزييفاً للواقع، الذي يؤكد أنّ من يعطل مسار المفاوضات، ولحساباته السياسية الشخصية"، هو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت حماس أنّها انطلقت في سلوكها التفاوضي من مصلحة الشعب الفلسطيني، وأولوية وقف العدوان عليه، وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع، والتي صنعتها آلة القتل الإسرائيلية المموّلة أميركياً.

كذلك، شدّدت الحركة على وجوب أن تضغط الإدارة الأميركية على نتنياهو، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن جرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضدّ أهل القطاع، "إن أرادت حقاً وقف هذه المأساة".

يُذكر أنّ وزير الخارجية الأميركي ادّعى، الجمعة، أنّ بلاده "تريد التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، زاعماً أنّ حماس رفضت عدة مقترحات إسرائيلية لوقف الحرب"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في إيطاليا.