بلينكن: واشنطن ملتزمة بأمن "إسرائيل".. ولم تشارك في أي هجوم ضد إيران

فلسطين اليوم

صرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بأمن "إسرائيل"، معقّباً بأنّ "واشنطن لم تُشارك في أيّ عملٍ هجوميٍ ضد إيران، اليوم".

ودعا بلينكن في تصريحاتٍ له، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا، "إسرائيل" وإيران إلى خفض التصعيد.

كما دان وزير الخارجية الأميركي الهجوم الإيراني "غير المسبوق" على "إسرائيل"، متابعاً بأنّ "مجموعة السبع أكّدت عزمها فرض عقوبات على طهران".

وادّعى بلينكن أنّ "واشنطن تُريد التوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة"، مشدّداً على أنّ بلاده "لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، إذ ستكون لها تبعات خطيرة في ظل وجود مدنيين".

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة "ملتزمة بتأسيس دولة فلسطينية من خلال الدبلوماسية مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وأمس، وعلى عكس ادّعاءات واشنطن بتأييدها تأسيس دولة فلسطينية، أسقطت الولايات المتحدة قراراً يدعو إلى قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مستخدمةً حقها في النقض "الفيتو"، وذلك أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي.