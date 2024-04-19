بلينكن: واشنطن ملتزمة بأمن "إسرائيل".. ولم تشارك في أي هجوم ضد إيران

فلسطين اليوم

صرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بأمن "إسرائيل"، معقّباً بأنّ "واشنطن لمتُشارك في أيّ عملٍ هجوميٍ ضد إيران، اليوم".

ودعا بلينكن في تصريحاتٍ له، بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا، "إسرائيل" وإيران إلى خفض التصعيد.

كما دان وزير الخارجية الأميركي الهجوم الإيراني "غير المسبوق" على "إسرائيل"، متابعاً بأنّ "مجموعة السبع أكّدت عزمها فرض عقوباتعلى طهران".

وادّعى بلينكن أنّ "واشنطن تُريد التوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة"، مشدّداً على أنّ بلاده "لا تدعم عملية عسكرية كبيرةفي رفح، إذ ستكون لها تبعات خطيرة في ظل وجود مدنيين".

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة "ملتزمة بتأسيس دولة فلسطينية من خلال الدبلوماسية مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وأمس، وعلى عكس ادّعاءات واشنطن بتأييدها تأسيس دولة فلسطينية، أسقطت الولايات المتحدة قراراً يدعو إلى قبول عضوية فلسطينالكاملة في الأمم المتحدة، مستخدمةً حقها في النقض "الفيتو"، وذلك أثناء جلسة مجلس الأمن الدولي.

وكذلك، ادّعى بلينكن أنّ حماس رفضت مقترحات إسرائيلية وصفها بـ الـ"سخية"، متهماً الحركة بأنها "مهتمة بالصراع الإقليمي أكثر منوقف إطلاق النار".

مجموعة السبع تُعارض عملية إسرائيلية في رفح

بدورهم، دعا وزراء الخارجية في مجموعة السبع (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة) في بيانٍ لهم إلى"وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

ودعت المجموعة إلى "وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في غزّة، وإطلاق سراح الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

كذلك، عارض وزراء خارجية مجموعة السبع العملية العسكرية واسعة النطاق التي تخطط "إسرائيل" لتنفيذها في رفح، بسبب "العواقبالكارثية" التي قد يُخلّفها الغزو على أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يلجأون حالياً إلى المدينة، الواقعة في أقصى جنوب منطقة غزّة.

وكرّر وزراء مجموعة السبع دعوتهم إلى "وضع خطّة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك"، مذكّرين بأنّ "عدداً غير مقبول منالمدنيين قتلوا في العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزّة".

وأسف بيان المجموعة لوقوع "ضحايا (شهداء) كُثر بين المدنيين، بما في ذلك الآلاف من النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون فيأوضاع معيشية هشة".

ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعمت مجموعة السبع "إسرائيل" بالكامل، مشددةًعلى التزام دولها بأمن الكيان وتفوّقه العسكري.