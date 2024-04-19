"جيش" الاحتلال يقرّ بإصابة ضابط و3 جنود بنيران المقاومين في نور شمس

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة ضابط من الاحتياط، إلى جانب 3 جنود آخرين، بنيران المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم،شمالي غربي الضفة الغربية.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّ مجاهديها يخوضون عمليات تصدٍّ ومواجهاتٍ واسعةً على كل المحاور، محققين إصاباتٍ في صفوفقوات الاحتلال.

كذلك، أكدت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع الجنود الإسرائيليين في عدة محاور داخل المخيم، وذلكبالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في صفوفهم.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفسطيني ارتقاء شهيد وجرح شخصين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

ويواصل المقاومون الفلسطينيون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لطولكرم، حيث اندلعت اشتباكات في حي المنشية بمخيم نور شمس.

وسبق أن أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أنّ مجاهديها في نور شمس يواصلون، منذ مساء الخميس، يواصلون الاشتباك مع قواتالاحتلال في عدة محاور، فيما أُفيد بانفجار عبوة ناسفة بالآليات الإسرائيلية في المخيم.

وتسبّب الاقتحام بدمار كبير جداً في نور شمس، كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إذ تعمّدت جرافات الاحتلال هدم المحال التجارية فيساحة المخيم.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد طه وعلاء الطموني من منزليهما في ضاحية شويكة وعزبة الجراد، في مدينة طولكرم.

وتشهد الضفة الغربية حالة اشتباك يومي، خصوصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحاماتيومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.