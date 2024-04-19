إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ، وإصابة طفل آخر بالرصاص الحي بالقدم، خلالمواجهات ببلدة بيتا، فيما أصيب شاب (21 عاما) بشظايا الرصاص باليد، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام عدد من آليات الاحتلال بلدة بيتا، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابلالغاز المسيل للدموع.