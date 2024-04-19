تظاهرات حاشدة في اليمن نصرة لغزة

فلسطين اليوم

خرجت تظاهرات حاشدة في اليمن، اليوم الجمعة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ونصرةً لقضيته العادلة، ولإسناد مقاومته، وتنديداًباستمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزّة.

وتظاهر اليمنيون في عشرات الساحات تحت شعار "معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة"، وذلك في محافظات صعدة وريمة ومأرب.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمس الخميس، بشأن التطورات في فلسطين المحتلة والمستجدات الإقليمية،أكد أنّ "الاحتلال لن يتمكن من أن يفتّ عضد المقاومة وقياداتها وشعبها من خلال عدوانه المستمر والمدعوم أميركياً"، مضيفاً أنّ "ألمانياوفرنسا وبعض الدول الأوروبية تدعم العدو في عدوانه على غزة، وتشارك فيه بريطانيا إلى جانب أميركا".

ولفت السيد الحوثي إلى أنّ "الأميركي لا يزال يصرّ على منع وقف إطلاق النار وعلى استمرار العدوان والإجرام في غزة"، وشدد على أنّ"المقاومة صامدة في مواجهة العدو على الرغم من كل الجرائم"، مؤكداً أنّ "صمودها مع شعبها فاق توقعات الأعداء".

وفي ما يخصّ عمليات الإسناد اليمنية، كشف السيد الحوثي أنها بلغت 14 عملية بـ36 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومسيّرة في الأسبوعينالماضيين، موضحاً أنه تم استهداف 8 سفن في الأسبوعين الماضيين، ليصل عدد السفن المستهدفة إلى 98 سفينة، وسيصل قريباً إلى100.

ودعا "الشعب اليمني إلى الخروج اليوم في تظاهرات مليونية دعماً للشعب الفلسطيني الصامد".