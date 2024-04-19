"مناقشة طارئة".. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين

فلسطين اليوم

أكدت "القناة 12" الإسرائيلية تزايد القلق في "إسرائيل" من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيسالحكومة بنيامين نتنياهو وغيره من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على خلفية انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وكشفت القناة أنّ 3 وزراء والعديد من الخبراء القانونيين الحكوميين أجروا "مناقشة طارئة" في مكتب نتنياهو الثلاثاء الماضي، وتضمنت "كيفية تجنب الإصدار الوشيك لأوامر الاعتقال".

وجاء في التقرير، وفق ما نقلت القناة، أن الاجتماع تم عقده بعد وصول معلومات تشير إلى إمكانية إصدار مثل هذه المذكرات في المستقبلالقريب.

وذكر التقرير أنه في تلك المناقشة، التي بيّنت القناة أنّ وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين ووزير الشؤونالاستراتيجية رون ديرمر، شاركوا بها، تقرر أن "تطلب إسرائيل المساعدة من دوائر دبلوماسية دولية مؤثرة أخرى لمحاولة إحباط هذهالجهود".

وذكرت "القناة 12" أنّ الدول التي تقول إنّ "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي واتفاقية "جنيف الرابعة"، هي من تقود جهود إصدار أوامراعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريضالمباشر عليها.

وطلبت حينها المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الجلسة، واتخاذ كلّ التدابير الفوريةلحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

بينما، بقيت هذه الإجراءات دون التزام كيان الاحتلال الذي يواصل للشهر السابع عدوانه على قطاع غزة مرتكباً مجازر الإبادة الجماعية.