50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتضييقات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية: إن 50 ألف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه.

وقبيل الصلاة اعتدت قوات الاحتلال على الوافدين إلى الأقصى في منطقة باب العامود، ونكلت بأحد الشبان بالضرب وطرحه أرضاً، كما اعتدت على الصحفية نادين جعفر وحررت مخالفات للمقدسيين في المكان.

وفي محيط باب الأسباط أوقفت قوات الاحتلال الشبان ومنعتهم من الدخول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما انتشرت في صحن قبة الصخرة تزامناً مع الصلاة.

وخلال خطبة الجمعة، حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى نتيجة أطماع وتصرفات الجماعات اليهودية، مشيراً إلى أن تصريحات الاحتلال الأخيرة حول تغيير الوضع القائم في المسجد مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وجدد الشيخ عكرمة التأكيد على أن الأقصى للمسلمين وحدهم بقرار من الله ليس من مجلس أمن ولا من هيئة أمم، ولا مجال لصلاة غير المسلمين فيه.

كما حمل خطيب الأقصى سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومات في العالم العربي والإسلامي مسؤولية الدفاع عن المسجد المبارك وحمايته لأنه ليس لأهل فلسطين فحسب بل لمياري مسلم في العالم.