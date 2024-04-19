الاحتلال يقرّ بإصابة جنديين في اشتباكات مع المقاومة في مخيم نور شمس بالضفة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم أن مجاهديها في مخيم نور شمس يواصلون منذ مساء أمس الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدة محاور .

وأقرّ "جيش" الاحتلال بإصابة جنديين خلال اشتباكات المخيم.

وتسبّب اقتحام الاحتلال بدمار كبير جداً في مخيم نور شمس، وتعمّدت جرافات الاحتلال هدم المحال التجارية في ساحة المخيم.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد طه وعلاء الطموني من منزليهما في ضاحية شويكة وعزبة الجراد بمدينة طولكرم.