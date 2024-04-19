سوريا: تصدينا لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السورية تصدي الدفاعات الجوية، فجر اليوم الجمعة، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ نفذ من اتجاه شمالي فلسطين المحتلة.

وأضافت الوزارة أنّ "العدوان الإسرائيلي استهدف مواقع الدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى إلى وقوع خسائر مادية".

وقد استنكرت سلطنة عمان اعتداءات "إسرائيل" العسكرية المتكررة في المنطقة.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزّة منذ نحو 7 أشهر، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات متكررة في سوريا، نظراً إلى موقف سوريا الداعم للمقاومة، وفي محاولة منه لتحقيق نصر وهمي في ظل إخفاقاته المتتالية في ميدان غزة.