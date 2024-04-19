في اليوم الـ196 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر الدموية في قصف جوي ومدفعي على مناطق قطاع غزة لليوم الـ196 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا في الممتلكات.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها ونيرانها تجاه المناطق الحدودية لمدينة رفح.

وتركز القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق الشوكة وصوفا ومحيط منطقة المطار.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، محيط عزبة بيت حانون ومناطق متفرقة من شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية موقعا في مخيم جباليا شمال غزة، واستهدفت منزل يعود لعائلة المبحوح شرق تل الزعتر شمال القطاع، وأبلغ عن إصابة واحدة في المكان.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت، فجر اليوم، عدة غارات على المغراقة ومحيط شركة الكهرباء وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، واستهدفت أراضي زراعية وبيوت قصفت مسبقا ولم يسجل حتي اللحظة أي اصابات.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على شمال النصيرات وسط القطاع، وشنت غارات عدة على محافظة غزة.

والليلة الماضية، أعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 4 شهداء و 3 إصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السر في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على منزل عائلة أبو سلمية بجوار مسجد عمر في أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 106 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان، لارتفاع عدد الشهداء إلى 33970 شهيدا و76770 مصابًا، منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت أنه لا تزال أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.