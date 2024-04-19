مداهمات وتحقيقات ميدانية في دوما جنوب نابلس

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملات دهم وتفتيش في بلدة دوما جنوب شرق نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، بأن قوة من جيش الاحتلال مكونة من 6 آليات عسكرية اقتحمت البلدة بعد منتصف الليل، وانتشرت في شوارعها.

وأضاف أن قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل الرجال، وتحقق معهم ميدانيا.

وأشار دوابشة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت، مساء أمس، الشارع المؤدي إلى بلدة دوما من الجهة الجنوبية الغربية بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، بهدف إحكام الطوق على البلدة وإثارة الخوف والذعر.

يشار إلى أن بلدة دوما تعرضت في الأيام الماضية لهجمات المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المنازل والمركبات.