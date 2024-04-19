تظاهرة واعتصام أمام وزارة الحرب الإسرائيلية للمطالبة بصفقة أسرى

فلسطين اليوم

يواصل أهالي المحتجزين الإسرائيلين في قطاع غزة تظاهرهم للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وجرت آخر تظاهراتهم مساء الخميس في تل أبيب قبل أن يتوجهوا للاعتصام أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مئات الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة وأغلقوا شارع "بيغن" المتاخم لمقر وزارة الحرب، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي هذه التظاهرة ضمن تحركات مماثلة نظمها ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة، وتزامنت مع اجتماع كان مقررا لحكومة الحرب الإسرائيلية، مساء الخميس، لبحث سبل التوصل إلى صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشن عليه الاحتلال حربا شاملة للشهر السابع على التوالي.

وحسب الأناضول، تحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتمارس أحزاب المعارضة وكذلك سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في الكيان ضغوطا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع حماس.