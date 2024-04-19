"ستاندرد آند بورز" تخفّض تصنيف "إسرائيل" الائتماني: العجز الحكومي إلى 8%

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، أمس الجمعة، خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني بسبب مخاطر متزايدة مع نظرة مستقبلية سلبية، عقب الضربة الإيرانية ليلة السبت الماضي.

وقالت الوكالة في بيان، "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لـ"إسرائيل" إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".

وأضافت أن ارتفاع حدة المواجهة مع إيران في الآونة الأخيرة يفاقم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على "إسرائيل".

وأكد المحاسب العام في وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياهلي روتنبرج، أنّ خفض وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل مرتبط بالهجوم الصاروخي الإيراني.

ويأتي ذلك في إطار تآكل الاقتصاد الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي كشف تهاوي مقولة مناعة الاقتصاد الإسرائيلي أمام التأثر بالحروب، في ظل استمرار القوات المسلّحة اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر وباب المندي والمحيط الهندي، وارتفاع نفقات حكومة الاحتلال، وانخفاض الواردات، وتراجع الصادرات، وإقفال المصانع، وانهيار قطاع السياحة الداخلية والخارجية.

وقد تظهّر ذلك الانكماش الاقتصادي في العديد من المحطات ومنها التراجع المستمر لقيمة "الشيكل"، وخفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال في وكالة "موديز" الأميركية، وتحدثت عنه بالتفصيل تقارير اقتصادية في الإعلام العبري.