اشتباكات وتفجير عبوات.. المقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال طولكرم

فلسطين اليوم

يواصل المقاومون الفلسطينيون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفجر مقاومون عبوات محلية الصنع في آليات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي المنشية بمخيم نور شمس، حيث أُفيد بانفجار عبوة ناسفة شديدة بآليات الاحتلال في المخيم.

وتسبّب الاقتحام الإسرائيلي بدمار كبير جداً في مخيم نور شمس، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، وتعمّدت جرافات الاحتلال هدم المحال التجارية في ساحة المخيم.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد طه وعلاء الطموني من منزليهما في ضاحية شويكة وعزبة الجراد بمدينة طولكرم.