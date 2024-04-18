الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بأريحا ويعتقل مواطناً

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء يوم الخميس، مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، واعتقلت مواطنًا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال برفقة تعزيزات عسكرية، اقتحمت المخيم، وداهمت منزل عائلة أبو داهوك، واعتقلتالشاب نايف أبو داهوك.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرًا، واعتقلت شابين، واعتدت بالضرب على المواطن عدلي الريس ونجله هاشم، ما أدى إلىإصابتهما، ونقلا على إثرها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.