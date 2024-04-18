رئيسي: 10 دول فشلت في التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أنّ القوات الإيرانية التي أدارت الرد الذي استهدف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي لمتُواجه الكيان الإسرائيلي فقط، بل شاركت الولايات المتحدة بكلّ إمكاناتها وفرنسا وكذلك دولاً أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدولالإقليمية الخاضعة في صدّ الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وقال رئيسي خلال كلمةٍ له من محافظة سمنان شرقي طهران إنّ أكثر من عشر دول شاركت بلّ قُدراتها التقنية لإحباط عملية "الوعدالصادق"، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل.

ولفت إلى أنّ العملية الدقيقة "حصلت على الرغم من أنّ إيران لم تستخدم عنصر المفاجأة، بل جاءت بإعلانٍ مسبق، وبالتالي الجبهة المقابلةحشدت كل قوّتها في ذلك اليوم وفي ساعة تنفيذ العملية من أجل إحباطها".

واليوم، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أقرّوا بأنّهم أخطأوا بشدة في تقدير عواقب استهدافقائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، وحجم الرد الإيراني المتوقّع عليها.

وبدوره، قال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إنّ "إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في ردع إيران عن الهجوم"، إذ "تمكّن الإيرانيونمن إلحاق الأذى بإسرائيل، من دون إلزام واشنطن بالرد والتعاون مع تل أبيب".