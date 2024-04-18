غزة بحاجة إلى مستشفيات ميدانية جراحية تضم غرف عمليات وعناية مركزة

الساعة 04:33 م|18 ابريل 2024

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمالها.

وأشار إلى أن الوزارة فقدت كوادر طبية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات في تخصصي الأورام والكلى.

وأوضح المتحدث، في بيان اليوم الخميس، أن أكثر من 730 ألف نسمة في غزة وشمالها بلا خدمات صحية حقيقية.

وأكد القدرة أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكّل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في غزة.

وقال إن غزة بحاجة حاليا إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير، تضم غرف عمليات وعناية مركزة.