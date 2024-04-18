الإعلام العبري يكشف حجم الضرر الذي لحق بمستوطنات الشمال

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ "الهدف الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي، المتمثل بإبعاد قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية بلبنان عن الحدود كي يستطيع مستوطنو الشمال العودة إلى منازلهم، لم يتحقق".

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "195 يوماً من النيران في الشمال: المستوطنات فارغة"، إنه بعد نصف عام من الحرب في الشمال لا تلوح النهاية في الأفق.

وأفادت الصحيفة بأنّ مستوطنات الشمال تلقت أكثر من 3 آلاف صاروخ ومئات الصواريخ المضادة للدروع وعشرات الطائرات المسيّرة المتفجرة، مثل تلك التي أصابت "عرب العرامشة" يوم الأربعاء الماضي.

وإضافة إلى حجز عدد كبير من الجنود في الساحة الشمالية، اعتبرت الصحيفة أنه يُسجّل أيضاً للمقاومة إنجاز إخلاء المستوطنات، ما أدى إلى مشاهد لم يسبق لها مثيل في الكيان عن منطقة مهجورة بالكامل تقريباً وخالية من المستوطنين.

وبحسب المعطيات المقدمة في مداولات الكنيست، فإن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال يبلغ 61 ألف شخص، بعضهم من "كريات شمونة"، والبعض الآخر من المستوطنات التي تبعد عن الحدود مع لبنان حتى 3.5 كيلومترات. إضافة إليهم، هناك مستوطنون تم إجلاؤهم بشكل مستقل بعدما وجدوا صعوبة في الحفاظ على روتين الحياة الطبيعي في منطقة قريبة جداً من مناطق القتال (تجدر الإشارة إلى أنّ إعلام الاحتلال أقر بإجلاء أكثر من 250 ألف مستوطن من الشمال).

ولحظت الصحيفة أنّ قرار إخلاء المستوطنات الذي تم اتخاذه في بداية القتال منع تعريض حياة المستوطنين للخطر، فقد أقرت أنه جعل في الوقت نفسه مساحة كاملة من الأرض خالية من المستوطنين.

وسجّلت الصحيفة تعرض المستوطنات لأضرار جسيمة في البنية التحتية وفي قطاعات الأعمال فيها، كالزراعة والسياحة والتجارة.