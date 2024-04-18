إيران: سنعيد النظر في سياستنا النووية إذا حاول الاحتلال الضغط عبر تهديد منشآتنا النووية

فلسطين اليوم

أعلن قائد مقر حفظ أمن وحماية المراكز النووية في إيران، العميد أحمد حق طلب، أن بلاده ستردّ على مهاجهة الاحتلال لمركز أو منشأة نووية إيرانية.

وكشف أنّ الرّد الإيراني على ذلك سيكون بالمثل وبأسلحة متطورة، مضيفاً أن طهران تملك المعلومات الدقيقة عن المراكز النووية في الكيان الإسرائيلي.

وبيّن حق طلب أنّ إيران لديها إمكانيات متطورة وحديثة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي لمنشآتها النووية، كما أنّ صواريخها "جاهزة لتدمير الأهداف المحددة إن قام الاحتلال بأي خطوة".

وحذّ الاحتلال من أيّ محاولة لذلك، مشيراً إلى أنّ التهديدات الإسرائيلية بعمليات تخريبية ضد منشآت إيران النووية ليست جديدة، ومؤكداً أنّ مراكز إيران النووية محمية بالكامل.

وتوقّع حق طلب إعادة نظر بلاده في سياستها النووية، موضحاً أنّ ذلك سيكون "إذا حاول الكيان الصهيوني الضغط عبر التهديد بمهاجمة مراكزنا النووية".

وفي السياق،أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد أمير علي حاجي زاده، أنّ بلاده واجهت كيان الاحتلال بالحد الأدنى من الإمكانيات والأسلحة القديمة.

وأوضح حاجي زاده، اليوم الخميس، أنّ إيران لم تستخدم في هذه المرحلة أياً من صواريخ "خرمشهر"، "سجيل"، "حاج قاسم"، "خبير شكن"، "هايبرسونيك"، ويُشار إلى أنها صواريخ ثقيلة وبقدرات عالية.