"هيومن رايتس ووتش" تتهم جيش الاحتلال بالمشاركة في عنف المستوطنين

فلسطين اليوم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "إسرائيل" مسؤولة عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة، مما أدى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها.

وأضافت في تقرير أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير أشخاص من 20 تجمعا، وأزال 7 تجمعات سكانية على الأقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إن جيش الاحتلال شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية، أو لم يوفر الحماية للفلسطينيين من تلك الهجمات.

وذكرت أن المستوطنين ارتكبوا انتهاكات بحق الفلسطينيين، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، وفقا للمنظمة.