وسط مواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر الخميس، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت مواطنين وسط مواجهات في عدة محاور.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيمي عسكر القديم، والجديد، والمنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين وهم: سمير الترتير، والشقيقان خالد ومعتصم صقر، ومهند قمحية، وجواد كلبونة، ومحمد أحمد شاويش، وعز أحمد غزاوي، وشرقاوي يوسف شرقاوي، وعاطف خروشة، وأحمد قطناني، وسامح الديري، والفتى محمد حبوب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة شيماء رواجبة، وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، من حي المساكن الشعبية شرق نابلس، بعد أن فتشت منزلها.

وفي رام الله، فادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

أما في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم شعفاط وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم، وفق مصادر محلية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية زبوبا غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة وسيرت آلياتها العسكرية في أحياء القرية، وكثفت من انتشارها العسكري في محيط القرية وقرية رمانة وفي محيط حاجزي الجلمة وسالم.