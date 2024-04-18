شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ195 مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الخميس، المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعي الاحتلال شنت قصفا مكثف على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية في مدينة غزة، تحديدا مناطق الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأضاف أن طيران الاحتلال الحربي قصفت منازل في تل الهوا، ومخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وكانت طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين عشرات الشهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أن العديد من الشهداء لا زالوا تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة شعت في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم، جثث 8 شهداء من عائلة عياد من النازحين، بينهم 5 أطفال وامرأتان عقب قصف طيران الاحتلال الحربي غرفة في أرض زراعية بحي السلام جنوب مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33,899، والإصابات إلى 76,664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.