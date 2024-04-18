حكومة الاحتلال باعت سندات خزينة بقيمة 3 مليارات دولار منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، أنّ حكومة الاحتلال باعت سندات خزينة بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات دولار منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وفقاً بيانات منظمة "The Bonds"، المسؤولة عن بيع سندات "إسرائيل".

وقال موقع "واينت" العبري إنّ الفضل يرجع إلى حدٍ كبير إلى ولايات ومدن ومنظمات في الولايات المتحدة التي اشترت السندات كفعلٍ تضامني مع "إسرائيل".

ووفقاً لمنظمة "The Bonds" فإنّه وخلال الشهر الأول من الحرب وحده، جمعت "إسرائيل" 1 مليار دولار من مبيعات السندات، وهو متوسط المبيعات السنوية التي سجلتها في السنوات السابقة.

وتعدّ "إسرائيل" أكبر متلقٍ للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأميركية، إذ بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار.

وفي آذار/مارس الماضي، قررت "إسرائيل"، أن تبيع أول سنداتها الدولية في السوق العامة في أول مرّة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وفي تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، قدّرت وزارة مالية الاحتلال أن "تكلّف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يومياً"، مشيرةً إلى أنّ انتهاء الحرب "لا يعني توقّف الخسائر".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، في وقتٍ سابق، أنّ "إسرائيل اقترضت مليارات الدولارات" للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنّها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.