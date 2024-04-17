حماس تشيد بدفاع إردوغان عن الشعب الفلسطيني: صوت جريء إلى جانب غزة

فلسطين اليوم

أشادت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي "جدّد فيها مواقفه في مواصلة دفاعه عنالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل تحرير أرضه واستقلاله".

وعبّرت الحركة عن بالغ تقديرها واعتزازها "لتأييده الشجاع للحركة ومشروعها المقاوم في فلسطين، حين شبّه دور القوات الوطنية التركية إبَّانحرب الاستقلال بدور حركة حماس في نضالها الحالي، دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته".

واعتبرت حماس أنّ "هذه التصريحات الشجاعة والمواقف المشرّفة للرئيس إردوغان، تجسّد الموقف التاريخي والأصيل للشعب التركيالشقيق، وسيحفظها شعبنا في مسيرة نضاله، صوتاً جريئاً في الوقوف مع أهلنا في قطاع غزّة، ودعم حق شعبنا في تحرير أرضه والعودةإليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان الرئيس التركي قد أكد، في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"، سابقاً اليوم، أنه سيواصل الدفاع عن نضالفلسطين، ويكون "صوت شعبها المظلوم".

وقال إردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية: "سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني، وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ماأعطاني الله الحياة، حتى لو تركت وحدي".

وشدّد على أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفه الحساسة تجاه فلسطين، مضيفاً: "حياتنا اكتسبت مغزى مع القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنه "لا فرق بين القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم"، مؤكداً أنه يدرك ثمن ذلك.

وأردف إردوغان بالقول: "قد لا نتمكّن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون بحساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلاً أمآجلاً، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه بحقّنا".

في غضون ذلك، أفاد مراسل صحافي في تركيا بأنّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور تركيا نهاية الأسبوعالحالي للقاء الرئيس التركي.