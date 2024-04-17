آلاف الأجنة قتلوا بمركز لأطفال الأنابيب في غزة بفعل قصف للاحتلال

فلسطين اليوم

تسبّبت قذيفة للاحتلال الإسرائيلي، في انفجار مسّ أكبر مركز للخصوبة في قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ممّا أدّى إلىنزع الأغطية عن خمسة خزانات تحتوي على النيتروجين السائل، كانت في زاوية من وحدة الأجنة.

وخلّف تبخّر السائل بالغ البرودة، في ارتفاع درجة الحرارة داخل الخزانات، ليقضي بذلك على أكثر من أربعة آلاف من أجنة أطفال الأنابيب،ناهيك عن ألف عينة أخرى لحيوانات منوية وبويضات غير مخصّبة، كانت هي الأخرى مخزنة في مركز "البسمة" للإخصاب وأطفالالأنابيب.

وكانت الأجنة المُتواجدة في قلب الخزّانات بمثابة الأمل الأخير لمئات الأزواج الفلسطينيين ممن يواجهون مشكلات في الخصوبة. فيما قالبهاء الدين الغلاييني (73 عاما) وهو استشاري أمراض النساء والتوليد: "نعلم بكل جوارحنا ماذا كانت تعنيه الخمسة آلاف حياة تلك، أوالحياة التي كانت محتملة، للآباء والأمهات.. في المستقبل وفي الماضي".

وأضاف بهاء الدين، الذي تلقى تدريبا في كامبريدج وأسس مركز البسمة في 1997 أن "نصف الأزواج على الأقل لن تكون لديهم فرصةأخرى للإنجاب إذ لم تعد لديهم القدرة على إنتاج حيوانات منوية أو بويضات قابلة للتلقيح"، مردفا: "قلبي محطم إلى مليون قطعة".

ويقول الغلاييني إنه على الرغم من الفقر في القطاع، يلجأ الأزواج الذين يعانون من مشكلات في الإنجاب إلى التلقيح الصناعي، ومن أجلهذا الحلم يبيعون أجهزة منزلية مثل التلفزيون أو المجوهرات للدفع مقابل تلك الخدمة الطبية.

وأكد الغلاييني أن "قذيفة إسرائيلية واحدة أصابت زاوية المركز وفجرت مختبر الأجنة في الطابق الأرضي. ولا يعرف إن كان الهجوماستهدف المختبر عن عمد أم لا"، مضيفا: "كل هذه الأرواح قُتلت أو أُزهقت؛ خمسة آلاف روح في قذيفة واحدة".

من جهتها، أعربت صبا جعفراوي، التي لم تتمكن وزوجها من الإنجاب بصورة طبيعية، وهذا ما دفعهما للجوء للتلقيح الصناعي المتاح علىنطاق واسع في قطاع غزة، عن ألمها جرّاء الحادث الذي حصل. خاصة أن الخضوع لعلاج خصوبة لمدة ثلاث سنوات، كان بالنسبة لها يمثّلرحلة نفسية صعبة.

وأشارت إلى أن عملية استخراج بويضات من مبيضيها كانت مؤلمة وكان لحقن الهرمونات آثار جانبية قوية، كما بدا الأسى على فشلمحاولتين للحمل عصيا على الاحتمال.

‌وحملت صبا في أيلول/ سبتمبر من أول محاولة ناجحة للتلقيح الصناعي؛ فيما أشارت: "ما لحقت أفرح على الخبر"؛ خاصة أنها لم تجرالفحص بالموجات فوق الصوتية مطلقا، حيث أغلق الغلاييني عيادته، بعد أن تم تخزين خمسة أجنة أخرى لصبا؛ وذلك بسبب استمرار جيشالاحتلال الإسرائيلي في استهدافه المناطق الحيوية في غزة، خاصة المستشفيات والعيادات الخاصة.

وتوغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر وأغلق الجنود الشوارع المحيطة بمركز التلقيح الصناعي، وبالتاليباتت هناك خطورة شديدة على فحص الخزانات.