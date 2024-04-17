الأمم المتحدة: لتقديم مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار للفلسطينيين

فلسطين اليوم

دعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى تقديم مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار، لتلبية احتياجات 3.1 مليون شخص في قطاع غزةوالضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إنّ هذه الدعوة الصادرة عن الأمم المتحدة وشركائها تشمل الفترة بيننيسان/أبريل وكانون الأوّل/ديسمبر 2024.

كما أشار إلى أنّ هذه الدعوة هي استمرار لدعوة المساعدة التي تمّ إطلاقها لأوّل مرة في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، وتمّ تعديلها فيتشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ويأتي هذا الإعلان، في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 194 يوماً، ويمنع عمداً وصول المساعدات إلى القطاع،إذ أعلنت الأمم المتحدة أنّ 41% من بعثات المساعدات المنشقة التابعة لها منعتها "إسرائيل" من الوصول إلى شمالي قطاع غزة في الفترةالممتدة ما بين 6 و12 نيسان/أبريل الجاري.

وأكّدت أن "التزام" الاحتلال الإسرائيلي "بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لا ينتهي، إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين".

بدوره، أكّد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، أنّ على "إسرائيل" رفع جميع العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلىالقطاع وتوزيعها بشكلٍ فوري.