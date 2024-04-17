"الجهاد" يستقبل "الحراك الفلسطيني" في "عين الحلوة"

فلسطين اليوم

استقبلت "حركة الجهاد الإسلامي"، اليوم الاربعاء، وفداً من الحراك الفلسطيني الموحَّد المستقل في مركز بيت المقدس في مخيم عين الحلوة،حيث قدم الوفد واجب التبريك لحركة الجهاد وقوى المقاومة الفلسطينية بشهداء الشعب الفلسطيني ومقاوميه في معركة طوفان الاقصى فيالوطن والشتات.

واكد الطرفان على ان الشعب الفلسطيني مستمر بجهاده بالرغم من المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وان المقاومة هي الخيار الوحيدلعودة الحقوق وكنس المحتل الغاصب عن ارضنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا في غزة بسبب المجازر اليومية والحصارالخانق وموت العشرات جوعاً وقصف المشافي والمنازل والبنى التحتية وتوقف الحياة بشكل كامل.

بشأن الأونروا، شدد الطرفان على ان العدو الصهيوني والولايات المتحدة يسعيان من اجل انهاء خدماتها وتشويه دورها وصورتها علىالمستوى الدولي، داعين الى توحيد الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات بظلِّالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

بدورها، رحبت حركة الجهاد بوفد الحراك الفلسطيني الموحد والتحركات السلمية التي يقومون بها للإضاءة على معانات شعبنا، ومؤكدينعلى ان حركة الجهاد الاسلامي ستبقى على عهد شهدائها في مقاومة العدو الصهيوني ومشروعه التدميري في المنطقة، وان القتال مستمربالرغم من التضحيات الجسام والصمت والتواطُئ الدولي والعربي المريب بحق شعبنا وحقوقه.