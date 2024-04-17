إعلام عبري: 7200 جريح ادخلوا الى أقسام التأهيل منذ بداية الحرب على غزة

فلسطين اليوم

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن 7200 جريح أدخلوا إلى أقسام التأهيل، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وأضافت أن ثلث هؤلاءالجرحى تطورت لديهم ردود فعل نفسية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حوالي 60% من أولئك الذي تطورت لديهم أزمات نفسية، وعددهم1267، كانت الإصابة النفسية هي الإصابة الأساسية.

ويُقدر أن يتم خلال العام الحالي استيعاب قرابة 8000 مصاب جديد يواجهون أزمات نفسية في شعبة تأهيل الجنود، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن شعبة تأهيل الجنود المصابين تستعد لاستيعاب 20 ألف مصاب جديد حتى نهاية العام 2024 الجاري، وبينهم8000 جندي (40%) تطورت لديهم أزمات نفسية، مثل الهلع، الكآبة، ما بعد الصدمة، صعوبات بالتأقلم، صعوبات بالتواصل، أمراضنفسية وما شابه، وفقا للبيان، وأن عددهم قد يرتفع إلى 10 آلاف.

وأضاف البيان أن الفترة بين عيد الفصح اليهودي ويوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في الحروب يتوقع أن تكون حساسة بشكلخاص بالنسبة للجنود الذين يواجهون أزمات نفسية، واحتمال أن تشتد أزمتهم النفسية.