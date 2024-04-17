نداء حقوقي لإنقاذ مرضى الدم والأمراض الوراثية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن وفاة (18) مريضاً/ــةً بالتلاسيميا، منذ بداية العدوان الحالي، فيما يصارع نحو (10) مرضى/ـات الموت بعد تدهور حالتهم الصحية.

وقال المركز في بيان له: إن معظم هؤلاء لجؤوا إلى المستشفيات في بداية العدوان ليكونوا بالقرب من أماكن المتابعة الطبية، ومع استهدافهذه المستشفيات توفي مريضان منهم، فيما يواجه باقي المرضى خطر الوفاة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيما(63) مريضاً/ــةً ممن تبقوا في مدينة غزة وشمالها.

وأطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة مرضى قطاع غزة وخاصة مرضى الدم والأمراض الوراثية، الذين تفاقمت معاناتهم جراء الحرب الإسرائيليةالمتواصلة.

وقال المركز: إن معاناة مرضى غزة تفاقمت نتيجة النقص الحاد والخطير في أدويتهم، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد حياتهم معاستمرار العدوان الحربي للشهر السابع على التوالي.

ووجه المركز نداءً عاجلاً بضرورة تحلي المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بالمسؤولية الكاملة بعد تسجيل عدد من حالات الوفاة لمرضى لميتلقوا أدويتهم منذ عدة أشهر بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة وشمالها، وكنتيجة لعدم السماحبالدخول الحر لإرساليات الأدوية وبالكميات الكافية.

وأكد وجود دلائل حقيقية تشير إلى أن قوات الاحتلال تُصر على دفع مئات المرضى للنزوح قسراً من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، في الوقتالذي وجهت ضربة قاسية ودمرت أهم مجمعين طبيين في قطاع غزة، هما مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى ناصر الطبي.

وشددت على أن ذلك يعني القضاء على آمال المرضى بتلقي الخدمات الطبية الملائمة في جميع مناطق قطاع غزة، وتكريسا لجريمة إبادةجماعية تتضمن إخضاع سكان القطاع بما فيهم المرضى، بشكلٍ متعمد لظروف معيشية يراد بها التدمير المعنوي والمادي كلياً أو جزئياً،وذلك وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

ووفق المركز؛ يعاني (305) مريضاً/ـةً بالتلاسيميا، منهم (80) طفلاً، من فقدان أصناف دوائية مهمة لحالتهم كــ”EXJADE” و“DESFERAL” وهي أدوية موصوفة لهم مدى الحياة، ونقصانها يشكل تهديداً لحياتهم.

وأكد الأطباء أن أعراض ومضاعفات انقطاع المرضى عن تناول هذه الأدوية تبطئ عودتهم للحالة الصحية المستقرة على المدى الزمنيالقريب، وتشكل خطراً حقيقياً على حياتهم خصوصاً إذا تراكم الحديد في أجسامهم، حيث يؤدي تراكمه في البنكرياس إلى الاصابة بمرضالسكري من النوع الأول، وتراكمه في الكبد يتسبب بتليفه، وترسبه في القلب يعد من أبرز أسباب الوفاة لمرضى التلاسيميا.

وأفاد المريض حسين نعيم كريزم، 31 عاماً، من سكان بلدة جباليا شمال قطاع غزة، أنه بات غير قادر على الحركة نتيجة المضاعفاتالشديدة التي لحقت بحالته بعد انقطاعه لفترة طويلة عن تناول الأدوية الطاردة للحديد، وهي غير متوفرة في مناطق شمال قطاع غزة بسببالحصار الإسرائيلي، إضافةً لمعاناته في توفير وحدات الدم مع انهيار العمل في مختبرات المستشفيات في شمال القطاع.

وتعد تجربة المريض كريزم نموذجاً لمعاناة جميع المرضى في مدينة غزة وشمالها، حيث أفاد بما يلي: “مع بداية العدوان لم نستطع الوصولإلى مركز الخدمة المتخصص في مستشفى الصداقة التركي لصعوبة توفير وسائل المواصلات وقتها، فتوجهت مع عدد من زملائي المرضىلمستشفى الشفاء للحصول على وحدات الدم، والتي تم توفيرها لنا بصعوبة كبيرة بسبب الضغط الكبير الناتج عن تزايد أعداد الجرحى".

وتابع: إننا نتلقى هذه الوحدات بدون أن يتم فحصها من الفيروسات مع عدم استخدام فلاتر الدم وهذا ما يعرضنا لخطر الإصابة بأمراضأخرى.

ووفق المركز الحقوقي؛ يعاني حوالي (105) مرضى من اضطراب وراثي نادر “الهيموفيليا”، وهو ناجم عن نقص أو غياب أحد عواملالتجلط في الدم (البروتينات)، يحدث غالباً في الذكور؛ حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول أكثر من الشخص الطبيعي، ويحتاجالمريض إلى أدوية يتناولها مدى الحياه أهمها “FACTOR8– .”FACTOR9.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان واجه مرضى الهيموفيليا تحديات كثيرة منها نقص هذه الأدوية الذي يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة لدىالمرضى/ـات، كذلك ضعف المتابعة الطبية بعد سفر (2) من أصل (5) أطباء يتابعون أمراض الدم الوراثية. ويعتبر هؤلاء المرضى الأكثرتأثراً في حالة الإصابة مع استمرار العدوان الحربي، فهم معرضون للموت نتيجة صعوبة حصولهم على أدويتهم، بما يشمل الأدوية المسكنة.

وقد تسبب استمرار العدوان الحربي في وفاة (23) مريضاً/ــةً من أصل (360) مريضاً/ـةً بالتليف الكيسي، وهو اضطراب وراثي يُسببتلفاً شديداً في الرئتين والجهاز الهضمي والأعضاء الأخرى في الجسم، ويحتاج المرضى للتعايش معه الكثير من الأدوية والعلاجات المزمنةكـ creon، وGentoycin، وأصناف من الحليب العلاجي بالإضافة إلى الفيتامينات بكافة أنوعها.

وقال المركز: شكل نفاد هذه الأدوية خطراً كبيراً على حياتهم، مشيرًا إلى إخلاء عدد من هؤلاء المرضى في حالة الخطر الشديد من مدينة غزةوشمالها للمتابعة في مستشفيات جنوب القطاع، والتي لم تقدم أي خدمة طبية لهم بسبب الأوضاع الكارثية التي حلت بها، ليتقرر تحويلنحو (20) مريضاً/ــةً في حالة الخطر الشديد للعلاج خارج قطاع غزة، نجح (6) حالات فقط بالخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج حتىالآن.

وكان من ضمن هذه الحالات المريضة ملاك جمال حسن،22عاماً، والتي ساءت حالتها بسبب نقص الأدوية والظروف الصعبة التي فرضهاالعدوان على مرضى قطاع غزة، ما استدعى تحويلها إلى جمهورية مصر لتلقي العلاج المناسب، بينما توفيت شقيقتها المريضة بالتليفالكيسي، آلاء جمال حسن، 24 عاماً.

وبحسب ما أفاد به والدهما جمال سعدات حسن، 52 عاماً، فإن ابنتيه كانتا متعايشتين مع مرضهما من خلال الالتزام بنمط العلاج المناسبرغم صعوبة توفير بعض الأدوية قبل العدوان الحربي الحالي، إلا أنهن بعد انقطاعهن عن دوائهن ازدادت حالتهن سوءاً طيلة الأشهرالسابقة.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بضرورة إجبار اسرائيل على وقف العدوان الحربي والحصار على قطاع غزة، مشددا على أهميةحصول جميع المرضى على حقوقهم في تلقي العلاج المناسب.

كما طالب الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل مختبرات الدم، خاصةً مرشحات وفلاتر الدم لضمان سلامة عمليات نقل وحداتالدم لهؤلاء المرضى.