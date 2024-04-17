لبنان: المقاومة تستهدف مقر قيادة في "عرب العرامشة" والاحتلال يعترف بإصابات بليغة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، شنّ هجوم مركّب بالصواريخ الموجّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في "عرب العرامشة" ‏في ما يسمّى "المركز الجماهيري".

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ الهجوم نجح في تحقيق إصابة مباشرة، وأوقع جنود الاحتلال بين ‏قتيل وجريح.

وشدّدت على أنّ هذا الهجوم يأتي دعماً لغزّة ومقاومتها، ورداً على اغتيال الاحتلال لعدد من المقاومين في بلدتي عين بعال والشهابية الجنوبيتين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن وقوع 14 إصابة على الأقل في صفوف الجنود، مؤكّدة أنّ بينها إصابة تُصنّف بـ "الميؤوس منها".

وذكر الإعلام العبري أنّه جرى استدعاء مروحية عسكرية لنقل الجرحى، واصفةً الهجوم بالحادث القاسي وبأنّه أحد أخطر الحوادث منذ بدء الحرب.

كما تحدّث الإعلام العبري عن أضرار كبيرة في المكان، مشيراً إلى تقارير عن إصابة مبنى وسيارة، فيما ذكر مراسل قناة "كان" أنّ الصواريخ التي سقطت في عرب العرامشة لم يسبقها انطلاق صفارات الإنذار.

وفي هذا السياق أشارت القناة "الـ 13"، إلى أنّ جيش الاحتلال يفحص إذا ما كان حزب الله قد استخدم في الإطلاق على عرب العرامشة صاروخاً موجّهاً غير اعتيادي تغلّب على منظومات الكشف.

وأكّد إعلام الاحتلال أنّ مسيّرة حزب الله الانقضاضية أصابت هدفها بدقة من دون أن يعترضها شيء.

هذا وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لماتيه آشر: "نحن نعيش في واقع تراجيدي، نجلس مكتوفي الأيدي ونتلقّى ضربات قاسية".