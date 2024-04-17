9500 أسير في سجون الاحتلال بينهم 80 امرأة وأكثر من 200 طفل

فلسطين اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9500 أسير، بينهم نحو 80 امرأة وأكثر من 200 طفل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية داخل المعتقلات.

وبيّن النادي في تقريره، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 إبريل/ نيسان من كل عام، أن عدد الأسرى المذكور لا يشمل الآلاف من أسرى قطاع غزة، الذين تمارس في حقهم سياسة الإخفاء القسري.

وذكرت شهادات أسرى محررين ممارسات صادمة في حق معتقلي القطاع، من تكبيل وضرب وشتم وتهديد بالقتل، وإجبار بعضهم على النباح وشتم المقاومة.

ووفق معطيات التقرير، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 66 صحفياً، تبقى منهم 45 صحفياً رهن الاعتقال، وجرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداري، فيما بلغت أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 5168 أمراً، منها أوامر بحق نساء وأطفال.

وذكر النادي "أن عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة لمعتقلين داخل سجون الاحتلال وممن أفرج عنهم، تؤكد على أن ما يواجهه الأسرى هو الأشد والأقسى في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، من حيث كثافة التعذيب والتنكيل والإجراءات الانتقامية التي فرضت على الأسرى داخل السجون، ومست مصير الآلاف منهم".