الاحتلال يحتجز جثامين 26 من شهداء الحركة الأسيرة

فلسطين اليوم

قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء "إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 26 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، ممن ارتقوا داخل سجون الاحتلال، وآخرهم الشهيد وليد دقة الذي ارتقى بعد 38 عاما في الأسر".

وأوضحت الحملة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من شهر نيسان من كل عام، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 497 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم 95 شهيدا بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب 51 طفلاً و6 شهيدات.

وأكدت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزين في غزة ومحيطها منذ بداية الحرب، فيما وثقت الحملة تسليم جثامين 338 شهيدا على عدة دفعات.