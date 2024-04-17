واشنطن تطلب من الاحتلال مزيدا من المعلومات عن مقتل الطفلة هند

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أمس الثلاثاء، إن الوزارة ستطلب مزيدا من المعلومات من الاحتلال بشأن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام، بغزة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف ميلر أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر بعدما أثار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" شكوكا بشأن تفسيرالاحتلال السابق لواقعة استشهادها.

وحوصرت هند وهي ترتجف في سيارة في قطاع غزة مع أفراد عائلتها المقتولين حولها، وتوسلت طلبا للمساعدة في اتصال هاتفي مع منقذين. وكان يمكن سماع طلقات الرصاص وهي تصف اقتراب قوات الاحتلال منها.

وعُثر على جثتها بعد 12 يوما، مع جثث خالها وزوجته وأطفالهما الثلاثة في سيارتهم، بالإضافة إلى اثنين من المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، وكانت سيارة إسعاف بالقرب منهم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن التحقيق في الحادثة أظهر وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادث، على عكس ما ادعته قوات جيش الاحتلال بأن تحقيقا أوليا أظهر أن قواتها لم تكن ضمن نطاق إطلاق النار من السيارة التي حوصرت فيها الطفلة.

وفي مؤتمر صحفي، قال ميلر إن الولايات المتحدة ستطلب من حكومة الاحتلال مزيدا من المعلومات بشأن الحادثة، واصفا مقتل الطفلة هند بأنها "مأساة لا توصف"، وأنه أمر لا ينبغي أن يحدث أبدا.

كما أضاف أن الولايات المتحدة ترحب بإجراء تحقيق كامل في هذا الأمر وسبب حدوثه في المقام الأول.

وحتى الآن، لم ترد سفارة الاحتلال في واشنطن على طلبات التعليق.