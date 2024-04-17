رئيسي: سنرد بشكلٍ واسع وموجع على أصغر استهداف للأراضي والمصالح الإيرانية

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنّ إيران أرادت أن تكون عملية "الوعد الصادق" عقاباً للكيان الصهيوني واستهدافاً للمراكز التي استهدفت عبرها مصالح إيران، لافتاً إلى أنّها كانت عملية محدودة وعقابية ولم تكن شاملة.

وخلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، هدّد رئيسي، كيان الاحتلال في حال الرد على الرد الإيراني، قائلاً: "فليعلموا أنّه في حال حصول أصغر استهداف من قبل كيان الاحتلال للأراضي والمصالح الإيرانية سيتم الرد عليهم بشكلٍ قوي جداً".

وأضاف أنّ عملية "الوعد الصادق" لو كانت واسعة لما بقي شيء من كيان الاحتلال الاسرائيلي، إلا أنّه تقرر أن تكون عملية محدودة، مشيراً إلى أنّها كانت بمثابة إعلان للعالم وللولايات المتحدة وداعمي الكيان الصهيوني، أنّ إيران حاضرة في الساحة وقواتها المسلحة مستعدة.

وأوضح أنّ عمليتي "طوفان الأقصى" و"الوعد الصادق" دمرتا هيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأثبتتا أن قوته ضعيفة كخيوط العنكبوت.

وشدّد على قدرة القوات الإيرانية في الحفاظ على أمن إيران، مؤكّداً أنّ الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق كان "مدروساً ودقيقاً".

وأضاف "أعداؤنا يعلمون أن الضربة التي سيتلقونها منّا ستدفعهم على الندم".

هذا وتوجه رئيسي بالكلام لدول المنطقة، مؤكّداً أنّ القوات الإيرانية هي قوات حفظ أمن واستقرار، وأنّه لا يوجد أيّ حاجة لتواجد القوات الأجنبية في الخليج والمنطقة، مشدّداً على أنّ دول المنطقة قادرة على حفظ أمنها.