إصابات بالاختناق خلال حملة مداهمات في بيت أمر

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال مداهمة قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من الأحياء في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وتنفيذها حملة اعتقال واحتجاز طالت 9 مواطنين على الأقل.

وشملت عمليات الدهم والاعتقال مناطق عصيدة، وخلة العين، والحارة التحتا، ووسط البلدة، حيث اقتحم جنود الاحتلال أكثر من عشرة منازل، حيث تخلله إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

و اندلعت مواجهات "محدودة" مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.