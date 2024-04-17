بصاروخ "بركان".. المقاومة تستهدف مقر "قيادة ‏الفرقة 91" في ثكنة "برانيت"

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفها مقر "قيادة ‏الفرقة 91" التابعة لـ "جيش" الاحتلال في ثكنة "برانيت" عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة أنّ الاستهداف نفذته، اليوم الأربعاء، باستخدام صاروخ "بركان" وأصابت المقرّ بشكل مباشر.

كذلك، أعلنت المقاومة استهدافها انتشاراً ‏مستحدثاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الثكنة نفسها، وذلك بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

واستهدف ‌‏مجاهدوها أيضاً آلية ‏عسكرية إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدين إصابة الموقع بصورة مباشرة، وإيقاع من في الآلية ‏بين قتيل وجريح.‏

وأشارت المقاومة في بياناتها أن العمليات تأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته".

وفجراً، نشر الإعلام الحربي مشاهد توثق عملية استهداف المقاومة منصة القبة الحديدية في مستوطنة "كفربلوم" شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بمسيّرات إنقضاضيّة.