الأونروا تعثر على قنابل تزن نصف طن في مدارسها بخانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلو غرام، داخل مدارسها في قطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "أونروا" في بيان لها مساء الثلاثاء، إن وكالات للأمم المتحدة نفذت مهمة تقييم في خان يونس بعد خروج جنود الاحتلال في السابع من نيسان/ابريل من خان يونس.

وأشارت إلى أن الفرق الأممية واجهت عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كيلوغراما داخل مدارس وعلى طرق في المدينة.

وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".

وانسحبت قوات الاحتلال في 7 إبريل الجاري من خانيونس بعد أربعة أشهر من التوغل الواسع نفذت خلالها عمليات تدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية إلى جانب القصف العنيف وقتل آلاف المواطنين.