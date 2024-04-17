قوات الاحتلال تفجر منزلي أسيرين من الخليل

فلسطين اليوم

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلي محمود علي زيدات وأحمد محمد زيدات في بني نعيم شرق مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت حارة الزيدات تمهيدا لهدم منزلي الأسيرين اللذين يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية رعنانا في تل أبيب والتي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي وأسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين من بلدة بني نعيم، وقوات الاحتلال في الشوارع القريبة من منزل الأسيرين الزيدات.