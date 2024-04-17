جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال بالقصف الجوي والمدفعي، عدوانه على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا، لليوم الرابع والتسعين بعد المئة.

وتوغلت قوات الاحتلال شرقي حارتي براك وأبو جريبان شرقي مدينة دير البلح وشرعت بأعمال تجريف.

وانسحبت آليات الاحتلال صباح اليوم من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بعد توغل دام أكثر من 36 ساعة، ومحاصرتها مدارس تأوي نازحين واعتقال عدد منهم.

وقصفت قوات الاحتلال مصنع الأدوية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته المنطقة الشمالية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق النار شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي الساعة الأولى من فجر اليوم الأربعاء، أعلنت مصادر محلية عن ارتقاء شهداء وجرحى في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقبل منتصف الليل، تواصل القصف المدفعي، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية، من قبل قوات الاحتلال في شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. بينما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية المنطقة الشمالية للبريج وسط القطاع.

وبيّنت مصادر طبية ومحلية متطابقة أن 7 شهداء؛ بينهم 4 أطفال، وعشرات الجرحى قد وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي في استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو الهنود بمخيم يبنا جنوب قطاع غزة.

وشهد مخيم يبنا للاجئين، وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة،استهدافًا لمنزل مأهول بالسكان من قبل طيران الاحتلال الحربي.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قصفت طائرات الاحتلال الحربية مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة، تزامنًا مع غارات إسرائيلية على شارع صلاح الدين ومنطقة شعفوط في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

و تجدد القصف المدفعي العنيف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية شمالي النصيرات.

وذكرت مصادر رسمية أن المدرب يوسف الحيلة ارتقى شهيدًا؛ لينضم لقافلة شهداء الحركة الرياضية خلال العدوان على قطاع غزة.

وقصف الاحتلال بطائرة مسيرة منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وشنّت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وحلق طيران الاحتلال الحربي "المٌسير" بشكل مكثف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق النيران على المنازل والمواطنين.

دمّرت طائرات الاحتلال ، مساء اليوم الثلاثاء، منزلاً من 4 طوابق لعائلة حسونة في شارع النفق شمال غزة، ودمار يصيب المنازل المحيطة به.

وتجدد القصف، مساء الثلاثاء، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا متواصلًا استهدف أطراف المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت أعداد الشهداء والجرحى، وفق المعطيات الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 110 آلاف و418 شهيدًا ومصابًا بجروح متفاوتة؛ غالبيتهم العظمى (73%) من النساء والأطفال.