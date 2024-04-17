قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس واعتقلت الشابين ضياء أبو حمد ومحمود يحيى، ونفذت مداهمات في بلدة روجيب شرق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الشابين صالح لؤي ومصعب بني منيه بعد مداهمة منزليهما في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، ودهمت منزلاً وسط اشتباكات.

وفي طولكرم، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش.

وفي سلفيت، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل فيها، عرف منها منزل المواطن شاكر سليمان.

وتتعرض القرية لاقتحامات شبه يومية من قوات الاحتلال، ولإغلاقات متكررة لمدخليها الرئيسيين.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وتمركزت في محيط الجامع الكبير على الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة البوابة .

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد جابر من منزله في مخيم شعفاط.