الاحتلال يعترف بإصابة جندي بجروح خطيرة شمال غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال،فجر الأربعاء،بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن أحد الجنود من وحدة شيلداغ أصيب بجروح خطيرة خلال معارك أمس شمالي غزة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء الاعتراف، بعد ساعات من إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، إن مقاتليها "تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة".



