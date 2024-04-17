مجلس الأمن يقرر موعداً للتصويت على مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين

فلسطين اليوم

قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية إنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت، الخميس، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة "إكس" بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".

وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.



وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.

وتعتبر فلسطين حالياً دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً بفلسطين في 2012.

ويحتاج الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، (يمكن للولايات المتحدة التي تعتبر حليفاً لـ"إسرائيل"، أن تمنعه)، ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.