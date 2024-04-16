بالصور مدارس الاونروا ملتزمرة بالتضامن .. وتحركات تصعيدية الخميس المقبل أمام مكتب لبنان الاقليمي

الساعة 09:51 م|16 ابريل 2024

فلسطين اليوم

نفّذت مدارس الأنروا في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقفاتٍ تضامنيّة خلال الحصّتين الأخيرَتَين من الدّوام لليوم الثاني، تلبيةً لدعوة اتّحاد المعلّمينفي لبنان بتنظيم اعتصامات ميدانيّة في جميع المدارس تضامنًا مع أهلنا في قطاع غزّة ووقوفًا بوجه سياسة الأنروا وقراراتها التّعسّفيّة بحقّموظِّفيها على خلفيّة انتمائهم الوطنيّ وانحيازِهم لقضيّتهم.

 

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وجرى إلقاء مجموعة من الكلمات الدّاعية إلى التّضامن مع أهلنا في قطاع غزّة، كما تمّ رفع مجموعة من اللّافتات المُندِّدة بقرارات الأنرواالأخيرة بحقّ موظّفيها.

 

وشكر اتّحاد المعلّمين مديري المدارس والمعلّمين والطّلبة على التّفاعل الكبير مع قضايانا المُحقّة، داعياً إلى استكمال التّحرّكات التّصعيديّة يومغد الاربعاء باعتصامات مماثلة على ان يكون يوم الخميس ١٨ نيسان اعتصام للمعلمين والطلاب والاهالي والفعاليات امام مكتب لبنانالاقليمي الساعة الحادية عشر صباحا.

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