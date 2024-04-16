شقيق وليد دقة: استمرار احتجاز جثمانه تعبير عن عربدة "ابن غفير"

فلسطين اليوم

قال أسعد دقة مساء اليوم الثلاثاء، إنّ استمرار احتجاز جثمان شقيقه الأسير وليد دقة (62 عامًا) رغم مرور 10 أيّام على إعلان استشهادهفي مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، تعبير واضح عن عربدة وزير "الأمن القومي" المتطرّف إيتمار بن غفير.

وأكد "دقة" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الجماهير والأطراف الفلسطينية في الداخل المحتل تتحرك حاليًا عبر "لجنة المتابعةالعليا"، وتُطالب بضرورة التحرك الفوري للإفراج عن جثمان وليد في أقرب فرصة.

وحذر من أنّه في حال استمرت عربدة المتطرف "ابن غفير" وكانت سيدة الموقف، سيكون هناك مواقف شعبية حازمة عبر مظاهرات عارمةبالداخل؛ للمطالبة بالإفراج عن جثمان "وليد" وتسلميه لأهله.