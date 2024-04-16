لبنان: بمسيّرات انقضاضية.. حزب الله يستهدف منظومة الدفاع ‏الصاروخي في "بيت هيلل"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الثلاثاء، شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على دفعتين استهدفت منظومة الدفاع‏الصاروخي في "بيت هيلل".

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ المسيّرات نجحت في إصابة منصات القبة الحديدية وطاقمها، وأوقعت الجنود الإسرائيليين بين ‏قتيل وجريح.

كما أشارت إلى استهداف قاعدة "بيت هيلل" العسكرية في عملية ثانية بصواريخ "الكاتيوشا".

واستهدفت كذلك تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط موقع "بركة ريشا"، وثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة،مستخدمة في كلتا العمليتين الأسلحة الصاروخية، كما استهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

وأكدت أنّ عملياتها تأتي دعماً لفلسطين، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على البلدات اللبنانية.

وسائل إعلام إسرائيلية أقرت، من جهتها، بإصابة 3 مستوطنين في مستوطنة "بيت هيلل" من جراء عملية حزب الله.

كما أكّد الإعلام الإسرائيلي دوي صفّارات الإنذار في "أدميت" و"حانيتا" و"يعرا" و"متسوفا" و"شلومي" في الشمال على الحدود معلبنان.

في غضون ذلك، أفاد مراسل صحافي بإصابة مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومزارع شبعا المحتلة.

كذلك، تحدث المواسل عن انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكريّ إسرائيلي في محيط هونين المحتلة "مرغليوت". كما انطلقتنيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيليّ في محيط موقع "الضهيرة" في الجليل الغربي، مؤكّداً أنّ صلية صاروخية من نحو15 صاروخاً أطلقت من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي.

كما أفاد بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الشهابية جنوب لبنان، ما أدى الى ارتقاء شهداء.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، المجاهدين اسماعيل يوسف باز "أبو جعفر"، ومحمود ابراهيم فضل الله "شادي" شهيدين على طريقالقدس.

وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهداف المقاومة، بتاريخ 14 نيسان/ أبريل، أجهزة تجسسية فيموقع الرادار التابع لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.