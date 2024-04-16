8270 حالة اعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 25 فلسطينياً في الضفة الغربية، ما يرفع العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 8270 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي بيان مشترك، أوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ "عمليات الاعتقال تركّزت في محافظات قلقيلية والخليل وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم، والقدس".

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.