صحة غزة: نخشى توقف مولدات الكهرباء بمستشفيات القطاع

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، من توقف مولدات الكهرباء في أي لحظة ووقوع كارثة صحية.

وقالت الوزارة إنه وبعد مرور 193 يوما من الحرب على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات، والشواهد تشير بأنها قابلة للتوقف في أي لحظة الأمر الذي يؤدي إلى كارثة صحية.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات.