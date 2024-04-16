عشرات الشهداء والإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ193 من العدوان.

وارتقى مواطنون وأصيب عشرات آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا، شمال القطاع، وسط دمار هائل في المنازل المجاورة.

ووسط القطاع، يتواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف على مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في المغراقة ومدينة الزهراء المجاورة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف في المنطقة الغربية بدير البلح.

وفي بيت حانون، شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان، بعد التنكيل بهم، وفقا لشهادات ذويهم، وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من مدرستي إيواء، ومغادرة البلدة، وسط إطلاق قذائف مدفعية اتجاههم.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء، خاصة في المناطق الشرقية، وهي: عبسان، وبني سهيلا، وخزاعة، وسط دمار كبير في الممتلكات، والبنى التحتية، المدمرة بالكامل.